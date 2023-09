Do Państwowej Komisji Wyborczej zgłaszają się organizacje, które chcą prowadzić kampanię referendalną. Daje to prawo m.in. do bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych. Dwa zgłoszone podmioty prowadzą kandydaci do Sejmu z list PiS: Robert Bąkiewicz i Dariusz Matecki.