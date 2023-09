Daaaawno temu pracowałem w PGNiG i już wtedy tych zbiorników było za mało i mówiło się o ich rozbudowie.

I z tego co wiem.. to przez praktycznie 30 lat, nie powstał ŻADEN nowy zbiornik podziemny. I chyba to prawda, bo coś kojarzę, że i wtedy pojemność tych magazynów, to było ok. 3 mld m^3. Tylko co jest napisane w artykule.



I pamiętam jeszcze jak stary 'gazowe' wygi z firmy mówiły, że ruskie Pokaż całość