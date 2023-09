Przyznać trzeba, że ten ruski trolling jest wyjątkowo subtelny, jak na Rosjan to majstersztyk. Dorośli ludzie zajmują się durnotami, biorą na poważnie całą sytuację, zajmują czas czymś, co i owszem, może i istnieje, ale na pewno nie byłoby ograniczone akurat do USA, a gawiedź, ma igrzyska. Ciekawe, co w cieniu tego naprawdę się dzieje lub wydarzy?