Tak wygląda partia starej daty. Nie rozmawiamy z plebejuszami tylko im ogłaszamy to co mamy do powiedzenia a plebs słucha i klaszcze.

A wiece tylko dla ludzi zaufanych albo opłaconych. Ostra selekcja. Dodatkowo gruba obstawa ochroniarzy i kordon policji na jeden telefon.

Jak ktoś z polityków walnie gafę to ma jeszcze backup w postaci telewizji państwowej która wytnie niewygodne fragmenty i upiększy to co było powiedziane ładnie.



Partia nowej daty umieszcza swoje Pokaż całość