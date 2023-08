Jeśli chodzi o wszywkę to tak na prawdę #!$%@? to daje.



Pierwsze wszycie: niby miało to działać 8 miesięcy, ale czysta ciekawość spróbowania browarka po zabiegu. W sumie trzeci dzień po. Efekt taki, że weszło normalnie 8 browarków. Pierwszy może być był trochę inny, aczkolwiek taka partia sie trafiła.



Drugi zabieg to samo, ale już nie ciekawość a "Dawaj mordo napij sie".