A to u nas jest niby inaczej? Kilka tysięcy imigrantów na wsi pod Płockiem.

Fajnie było się śmiać z zachodu przez lata patrząc na to co wyrabiają z imigrantami, a jak przyszło co do czego to widać, że w Polsce jest to samo. Ale niektórzy nadal są w wyparciu i mówią, że u nas to inaczej będzie.