Zapewne w fantazjach tej aktywistki która leżała na glebie i wrzeszczała "please", cała akcja wyglądała zupełnie inaczej. Tak często wygląda zderzenie wyobrażeń o "ratowaniu planety" z rzeczywistością.



Ludzie spieszą się do pracy, karetki wożą chrych do szpitali, a tu kilku debili zablokowało drogę żeby połechtać swoje ego i wmówić sobie że "ratują planetę".