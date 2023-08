Ponad 9,4 mln zł to przychody Geotermii Toruń w 2022 r. To efekt uruchomienia budowanej przez wiele lat ciepłowni i podłączenia się do toruńskiej sieci ciepłowniczej. Mimo to spółka o. Rydzyka zanotowała stratę w wysokości 400 tys. zł.