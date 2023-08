Patologia, jak "nic nie zrobiłam" to się nie szarpie, nie wyrywania, tylko jasno artykułuje swoje prawa. Jeżeli policja bezpodstawnie chce legitymować, to odmawiam, zamiast podawać fałszywe dane. Jak biorą na posterunek to spokojnie jadę. Jeżeli uznaję zatrzymanie za bezzasadne składam sprawę do sądu i ubiegam się o zadośćuczynienie.

Jeżeli funkcjonariusze i "podejrzana" podczas interwencji łamią prawo, to "podejrzana" będzie w takiej konfrontacji przegrana, również w sądzie, bo sąd w takiej sytuacji zwyczajowo Pokaż całość