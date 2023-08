Do skandalu doszło podczas tegorocznego AirShow w Radomiu. Organizatorzy w upalny dzień wprowadzili limit 0,5 litra własnej wody na osobę. Do obiecanej darmowej wody trzeba było stać w kolejce 2,5 godziny. Ludzie byli zmuszeni do pobierania wody z "mgiełki". Dochodziło do masowych omdleń