Kiedy Wy w końcu zrozumiecie, że ta partia to jest zbiorowisko samych kanalii - miernych, biernych, ale wiernych. To są ludzie, którzy świetnie odnaleźliby się w systemie komunistycznym. Byliby świetnymi komuchami, sprzedawczykami, tajnymi współpracownikami, byleby dostać coś w zamian. Jak mówił prof. Sadurski, PIS to zorganizowana grupa przestępcza.