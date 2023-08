Nie dla atomu w Polsce. Kary za nieprzyjmowanie imigrantów których my przyjęliśmy, a oni nie chcą ich od nas wziąć. Niepokój w sprawie rozbudowy portu w Świnoujściu. Odsyłanie imigrantów do Polski. No faktycznie, nie chodzi o interes niemiecki. To takie dyktowanie młodszym demokratycznie państwom co i jak mają robić, a sami siedzą w gównie po uszy. Wojna nagle zaburzyła niemiecka gospodarkę, ambitny plan fit for 55 oparty na tanim gazie i elektrowniach Pokaż całość