Spójrzmy prawdzie w oczy. Chłopaki się martwią o żołd, bo kto im go teraz wypłaci? Jak Putin wypłaci, to 95% gości się zamknie. A potem myk na ciężaróweczki i na Ukrainę. Najpierw na tyły, żeby się nie martwili. Potem im się powie, że do jakichś miasteczek, a rozładują ich na pierwszej linii. Tak bym to widział ¯\(ツ)/¯