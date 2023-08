Dedykowana kontrola kuratoryjna na wniosek dyrektora Wydziału Katechetycznego - tym dla jednej z dyrektorek zakończyła się chęć przestrzegania przepisów prawa oświatowego. Lekcje religii w jej szkole ruszyły, choć z pewnym opóźnieniem. To jednak wystarczyło, by parafia zgłosiła sprawę do kuratorium