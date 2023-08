Czy tylko dla mnie sądowe nakazywanie przeprosin jest głupie? Dla mnie podstawowym elementem ważności jakichkolwiek przeprosin jest ich szczerość. Przecież nikt nie będzie szczery jak mu sąd nakaże, tylko zrobi to bo musi.



Rozumiem nakaz wydania jakiegoś oświadczenia w którym należy napisać jaka jest prawda według sądu i tak dalej, ale wplatanie w to słowa "przepraszam" to dla mnie pogarda dla wartości jakie niesie to słowo. Przeprosiny powinny być opcjonalne.