Nie ma tego w artykule, ale na jakiej podstawie oni doszłi do wniosku, że tam nie było władzy scentralizowanej? Wszystkie najstarsze społeczności które zostawiły po sobie źródła pisane z tego okresu charakteryzowały się rządami scentralizowanymi (Sumerowie, Egipt), nie rozumiem skąd to optymistyczne założenie że wcześniej to się wszyscy lovciali i w zgodzie podejmowali wspólne decyzje.