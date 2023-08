Chrońmy dupy przed więzieniem - tak chyba powinno brzmieć oficjalne motto ich kampanii.



Coś mi się wydaje, że w pisie są iście grobowe nastroje - oficjalny początek kampanii, a idzie to jak po gruzie - na wiece wyborcze przychodzi garstka ludzi, entuzjazmu zero, wszystkie pomysły kampanijne to jeden wielki śmiech na sali i nic z tego póki co nie zażarło, a jak zażarło to np. na korzyść KO - patrz marsz 4 Pokaż całość