Prawda jest taka, że czy teraz czy później, wielka wojna się zbliża, napięcia między poszczególnymi blokami interesów się zacieśniają. Teraz przed wojna bronią nas głowice atomowe, ale, gdy tylko jedna ze stron zdobędzie większą przewagę technologiczną to znowu się zacznie.

Ja bym stawiał na pole siłowe to była by dobra ochrona przed atomem.

Chyba za dużo fantastyki się naogladałem w tym tygodniu xd