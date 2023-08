To co się dzieje ostatnio na wykopie to jest XD. Wiecie chociaż co to za ustawa? Jak pis powie, że 2 +2 = 4 i konfederacja powie, że to prawda to też będziecie pisać konfa razem z pisem?



Sejm przyjął Lex Czarnek 3.0, czyli nowelizację prawa oświatowego, zawierającą przepisy proponowane przez inicjatywę "Chrońmy dzieci". Zmiany mają za zadanie zwiększyć rolę rodziców w szkołach, aby mogli chronić swoje dzieci przed "seksualizacją".



Autorami nowych Pokaż całość