No to wiadomo na co powinniśmy się przygotować za kilka lat.

Na zmasowany atak kilkudziesięciu tysięcy dronów kamikadze.



Żadna OPL takiej ilości nie zniszczy. powinniśmy już teraz myśleć jakimi srodkami temu zaradzić



kmdr Dura z Defence24 już kiedyś o tym wspominał.