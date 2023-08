Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wmawianie młodym, zagubionym osobom, że pełnię szczęścia i znalezienie prawdziwego "ja" jest możliwe poprzez pranie mózgu, obcinanie sobie zdrowych narządów, przechodzenia szeregu operacji okaleczających ciało i masakry hormonalnej. To są pacjenci już do końca życia, którzy będą wykładali grube pieniądze na to wariactwo, zanim ostatecznie się wyhuśtają. Wspierają szkodliwe stereotypy dotyczące płci i zamiast walczyć z nimi, to walczą z samym sobą. Pokaż całość