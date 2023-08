11mln Polaków ma 18-40 lat. Sprowadzając do Polski 0,5 mln migrantów z Azji i Afryki rocznie – w większości w wieku 18-40, oraz biorąc pod uwagę to, że mamy już 1mln migrantów z AiA wychodzi, że do końca 2024r. 12% młodych Polaków będzie miało pochodzenie Azjatyckie/Afrykańskie. A jako, że 90-95% migrantów to mężczyźni, oraz doliczając już mieszkających tu Ukraińców, w 2024r. ~25% (!!) młodych mężczyzn w Polsce będzie obcokrajowcami… Dodatkowo stosunek kobiet do mężczyzn w wieku 18-40 wyniesie 5-9 co będzie istną katastrofą demograficzną.



Większość migrantów osiedla się w miastach dużych oraz średnich, jednak ich gwałtowny przyrost odczuwają nawet miasta wielkości 15-20k mieszkańców. W niektórych miastach tej wielkości migranci już stanowią ponad połowę młodych mieszkańców – mamy więc wymianę Pokoleniową. Polacy z roczników 1980-2000 masowo wyjechali z takich miast – czy to do większych ośrodków miejskich, czy za granicę, przez co przeciętne „małe” miasto w 2024r. będzie składało się w połowie z osób 50+ i w 30% z mężczyzn sprowadzonych z Azji, Afryki i Ukrainy – co demograficznie zabije takie miejsca, gdyż badania pokazują, że im więcej mężczyzn sprowadza się w dane miejsce, tym bardziej spada w nim dzietność…

Migranci w Polsce – tak samo jak Polacy „na zachodzie” – potrafią latami mieszkać w uwłaczających warunkach, nawet po 12 osób w mieszkaniu 60-70m. Z tego powodu ceny mieszkań, domów oraz wynajmu rosną o wiele, wiele szybciej niż zarobki – w końcu para młodych Polaków chcąca wynająć chociażby kawalerkę musi „walczyć” o nią cenowo z grupą migrantów…

Największym problemem jest to, że migranci mają większe prawa niż Polacy – wszelkie przywileje, dopłaty, ulgi podatkowe, darmowe bilety i wejścia bez kolejki sprawiają, że z roku na rok coraz mniej „opłaca się” być w Polsce Polakiem – szczególnie młodym mężczyzną…

O zwiększonej przestępczości – zarówno tej drobnej, jak i zorganizowanej, nie będę już pisał, bo „każdy widzi jak jest”.

Jedyne, co może uratować ten naród, to zakaz sprowadzania do Polski mężczyzn z obywatelstwem innym niż „wyłącznie krajów UE” co najmniej do 2035r. – gdybyśmy zamiast 0,5mln chłopa sprowadzali 0,2mln kobiet r/r to w te 12 lat ten kraj zmieniłby się na dużo lepsze – wzrosłyby zarobki, dzietność, poziom życia i tak dalej. Niemniej przez polityków z niemal każdej partii czeka nas całkowicie coś odwrotnego…