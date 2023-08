Ostatnio poczytałem co nieco o ruskiej historii, nie tylko tej XX wieku, bo strasznie mnie ciekawiło, czemu zawsze wystawiają na piedestał tych, którzy mordują ich naród milionami (wcześniej carat, potem komuchy). I nie znalazłem odpowiedzi. To po prostu #!$%@?, które już tak mają. Nieważne, że taki #!$%@? stalin posłał do piachu ok. 30 mln ludzi - #!$%@? no, stawiamy mu pomniki. #!$%@? że fjutin wysyła na pewną śmierć tysiące własnych obywateli - Pokaż całość