Po pierwsze, odsunąć kobiety od polityki

Po drugie, użyć wojska do przechwytywania/usuwania imigracji z afryki i bliskiego wschodu

Po trzecie, wszelkie fundacji ze statkami ''ratujące'' imigrantów skazać za przemyt ludzi.

Po czwarte, ograniczyć/zamknąć pomoc humanitarną dla afrykańskich krajów bawiących się w islam i ruskie kontakty.

Po piąte, zakończyć bezsensowne rozdawanie obywatelstwa dla pierwszego lepszego murzyna z nigerii.



Co nam to da?



MNIEJ LUDZI NA ŚWIECIE I MINIEJSZY ŚLAD WĘGLOWY, panie lewaku szach Pokaż całość