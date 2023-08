Siła telewizyjnej propagandy jest niesamowita. Pomyśleć tylko jak bardzo się zwiększy oddziaływanie propagandy na umysły ludzkie gdy zajmie się tym kiedyś sztuczna inteligencja. Jeśli będzie ona górować nad ludzką inteligencją, a bez wątpienia do tego wszystko zmierza, to będziemy jak dzieci we mgle.