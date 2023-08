Najwieksza cześć wyborców PiSu to zawsze byli emeryci. Emerytami najlatwiej manipulowac. Nie bez powodu tak latwo im wcisnąć garnki za 5 tys., albo namowic do zostawienia 100 tys. na wycieraczce. PiS to wykorzystuje tak jak ci oszusci na wnuczka i kosciółek, proste.

Emeryci to sa juz przewaznie ludzie dosyc ograniczeni umyslowo.