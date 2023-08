Pokaż całość

Bo Rosjanie to jedni z mniej problemowych imigrantów, tymczasem Polska zamknęła się na imigrację z Rosji i ściąga imigrantów z Bangladeszu w proporcjach płciowych 99:1 mężczyźni kobiety, a w 2021 roku wśród imigracji z Rosji w Polsce było najbliżej do równowagi płciowej, 42,1% ubezpieczonych Rosjan w ZUS na koniec 2021 roku to były kobiety . A i jeszcze ciekawostka, Gruzini są nr 3 w Niemczech, a my im dajemy wjazd bez kontroli