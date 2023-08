W sumie jak na początku przeczytałem, że jakieś wyspiarskie państwo na drugim krańcu świata wypowiedziało wojnę Niemcom w ramach solidarności z Polską to trochę się zaśmiałem, że łatwo jest zdobyć się na takie gesty będąc tak daleko. Ale ta zbiórka na myśliwce jednak daje do zrozumienia, że to nie był gest bez pokrycia.