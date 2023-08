Here, for the first time, we successfully verify and synthesize the LK-99 crystals which can be magnetically levitated with larger levitated angle than Sukbae Lee's sample at room temperature. It is expected to realize the true potential of room temperature, non-contact superconducting magnetic levitation in near future.

Z tego co rozumiem to udało im się na razie zreprodukować lewitację LK-99, a nie potwierdzić, że to nadprzewodnik w pokojowej temperaturze.