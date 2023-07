Równouprawnienia płci ciąg dalszy: mężczyzni do niewoli na 11 miesięcy lub miesiąc co roku przez 5 lat, kobiety na wakacje do ciepłych krajów leżeć na plaży.



Pamiętajcie, że mężczyzni dostaną 300 euro miesięcznie za tego typu służbę. To mniej niż pensja minimalna na Łotwie.



Od kilku tygodni prezydentem Łotwy jest lewicowy prezydent, prywatnie homoseksualista.



A teraz potwarzajcie za mną: patriarchat to uprzywilejowanie mężczyzn, lewicowy rząd i prezydent da nam równouprawnienie płci...



XDDDDDDDDD