Twórca Barbie uciekła przed antysemityzmem z Polski

Nie do końca tak powiedzieli, bo twórca Barbie urodziła się w USA. Jej rodzice wyjechali do Stanów z ziem Imperium Rosyjskiego, do którego wówczas należała znaczna część Polski. Czyli de facto oboje uciekli z Rosji, a nie Polski, ale czego wymagać od dziennikarzy.