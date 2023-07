Przecież to jest klasyczna sytuacja. Gówniane przepisy prawne dotyczące ekologii vs brak kasy na naprawę sytuacji. Budżety się nie domykają, nikt nie chce kłopotów, więc takie zgniłe jajo jest przepychane w ręce kolejnych rządzących, co rusz jakiś frajer jest wsadzany na minę odpowiedzialności za zrobienie z takim składowiskiem porządku. Nie zdziwiłbym się jakby któryś urzędnik sam to gówno podpalił po nocy. Czemu? Bo sytuacja stanie się nagle kryzysowa, a to uruchomi pieniądze Pokaż całość