Byłam i też zdecydowanie polecam! Do całej listy bym dodała informację, że w teatrze greckim w parku archeologicznym odbywają się spektakle teatralne. Na jednym takim byłam i atmosfera niesamowita: oprócz samej sztuki (była po włosku więc dla nieznających języka nie polecam) to warto zaznaczyć, że teatr jest trochę wyżej przez co jest tam więcej wiatru od morza i można odetchnąć.

O jedzeniu nawet nie ma co mówić - fantastyczne. Szczególnie owoce morza