I co z tego że rozmieści czy może już rozmieścił. Ta broń nigdy nie będzie użyta bo grozi to samozagłada. Taka sama propaganda była stosowana podczas zimnej wojny- w stanach ludzie jak #!$%@? kupowali schrony przeciwatomowe co na dłuższą metę nic nie dawały. Wszystko to by straszyć naiwnych i mącić im w głowach.