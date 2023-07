A to szmaty niemyte... Nie dość że złotówka stabilizowała ich gównowalutę, przez co Polacy płacą więcej i wzrosła inflacja, nie dość że wysyłamy im ON, przez co Polacy płacą więcej za paliwo i nakręciło to inflacje, to te świnie mają czelność stawiać nam jakieś warunki??? I to jeszcze jakby chodziło o interes zwykłych ludzi, ale tu chodzi o interes ukraińskich oligarchów!