Bezczelny kraj, wzywa KE? Oni wiedzą w ogóle co to jest Unia Europejska? To nie jest ZSRR, który nakaże Polsce otworzyć granicę i Polska posłusznie się skuli i granicę otworzy. Jeśli chce otwarcia granicy, powinien ubrać włosienicę i 3x okrążyć Warszawę, a co najmniej rozmawiać o POLSKIEJ GRANICY z polskim rządem.