Powinno obowiązywać rozwiązanie w USA - jeżeli wskutek popełnianego przestępstwa dochodzi do śmierci dowolnej osoby biorącej czynny lub bierny udziałw poełnianym przestępstwie to wszyscy uczestnicy traktowani są jako winni popełnienia morderstwa. Nie ma wtedy tłumaczenia "ojej my nie chcieli, my tylko mordę obili, narkotyki wstrzyknęli, to taki prank bro".