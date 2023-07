Hoi An jest dziś najpiękniejszym miastem Wietnamu. Ale nie byłoby tak, gdyby nie polski konserwator zabytków Kazimierz Kwiatkowski. Przekonał władze, by nie burzyć wyjątkowo cennego Starego Miasta. W 1999 miejsce to wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a władze postawiły mu pomnik.