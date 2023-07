Nie mam zamiaru go bronić, ale warto wiedzieć że na obecną chwilę Policja uznała że nie popełnił przestępstwa.

Trochę tutaj jest "sądu przez media", a Sun jest brukowcem który jak Daily Mail, Daily Express lubi walić po BBC.

Sprawa może się skończyć dla Sun ogromnym odszkodowaniem dla prezentera, jeśli się okaże się że pomówiono go bezpodstawnie lub bez dowodów.

Alternatywnie Policja może w oparciu o nowe przesłanki otworzyć postępowanie:

