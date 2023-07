Jestem w stanie zrozumieć jakieś wyłudzanie pieniędzy z Ministerstw na jakieś projekty pseudo związane z jego działaniem. co dla swoich się zawsze zdarzało ale co do cholery tam robi 11 mln z Kancelarii Premiera...



W żródłach widzę jakieś zakupy reklam np. promujących szczepienie co nawet ma sens patrząc, że to głównie emeryci oglądają ale kurna za te kwoty? Przecież to ma oglądalność jak mały kanał na YT.