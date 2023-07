Jak oni mają pozwolić na ekshumacje , jak żeyją jeszcze mordercy po drugiej stronie. okazałoby się że jest jeszcze kogo sądzić. Ruscy choć to zafajdane kłamliwe #!$%@? z azjatyckim genem do mordowania - to jednak prawdę powiedzieli. Że na zachodzie u krainy są faszyści.