Wystarczy, że MKiŚ stwierdzi, że na jego ziemi występują złoża strategiczne.

Prawo geologiczne i górnicze (dalej: u.p.g.g.) przez złoże strategiczne należy rozumieć złoże kopaliny, które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju podlega szczególnej ochronie prawnej.

Pod połową Śląska są złoża strategiczne to mozna przejmować co sie chce, a czy to kiedykolwiek będzie eksploatowane to juz nie istotne.co za przypadek ze info na stronie : > https://ordoiuris.pl/komentarze/kontrowersyjna-ochrona-zloz-strategicznych-ograniczajaca-prawo-wlasnosci