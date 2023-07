Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć jak po przegranej PiS nowe rządy nie naprawią patologii, którą stworzył PiS, tylko wykorzysta to teraz do swoich celów, bo raz zaimplementowane narzędzia ruchające obywateli i pomagające władzy zostają na stałe, nic nie będzie cofnięte, zmienią się tylko mordy, które to wykorzystają XD