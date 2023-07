Przecież to czysta propaganda, bo nasze wojsko nie walczy na Ukrainie ("psy wojny" to nie wojsko, a zwykli najemnicy). Ale ładnie uzasadnia rosyjskiemu społeczeństwu dlaczego ich wojsko dostaje cięgi. Więc oni wszędzie widzą wojska NATO, sprzęt NATO i dlatego przegrywają. I idą teraz w narrację do swojego społeczeństwa że Ukraińcy walczą podpuszczeni przez Amerykanów/Polaków/NATO i są przez nich wspierani - inaczej przecież by nie walczyli z bratnim narodem rosyjskim :)