"Co oznaczała zasada „Ukrainy czystej jak szklanka wody”?



- To oznaczało, że jak ruscy napadną na ukraińców, to Polacy będą udzielać im bezwarunkowej pomocy ktorą symbolizuje podanie spragnionemu szklanki czystej wody. No nie, to nie o to chodziło. Tak na prawdę to ukraińcom chodziło o stworzenie państwa jednorodnego etnicznie; państwa w którym będą żyli tylko Ukraińcy.