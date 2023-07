To było śmieszne, typ uważał się za najważniejszą osobę w zespole bez której on nie może istnieć, okradał wokalistów na których plecach jeździł, zmieniały sie jak rękawiczki, pogrzebał tym samym cały zespół.

Nikt dziś nawet nie wie kto to jest a swego czasu każdy kojarzył liska chytruska z wyrośniętym ego, który żeby mieć mało jeszcze wad, nie potrafi jeździć autem i ma na sumieniu życie innych ludzi.