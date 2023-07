Przystąpienie ukrainy do eu to dla Polski najczarniejszy możliwy scenariusz. Upadnie z dnia na dzień polskie rolnictwo które już teraz mimo że dotowane z budżetu unii i polskiego nie może konkurować z ukraińskim które działa w obliczu wojny prowadzonej na ich terenie. To samo będzie z przemysłem, transportem i wieloma innymi gałęziami przemysłu. Po wojnie jakimkolwiek ona zakończy się wynikiem ukraina i tak nawet nie należąc do unii będzie zwolniona z ceł Pokaż całość