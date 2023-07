Pokaż całość

Pewno młody jesteś i niewiele widziałeś. Akurat do samej przynależności do PZPR nikt nie powinien ludzi dyskredytować. Były takie czasy że bez przynależności do tej partii człowiek nic nie znaczył, bardzo często był to warunek zajmowania nawet niskich stanowisk. czasami ludzie byli zastraszeni tym warunkiem. Ważne jest, jakie stanowiska tam zajmowali. Zresztą to ciekawe, że ludziom wyciąga się takie "haki" zapominając o ormowcach,milicjantach i funkcjonariuszach służb "tajnych jawnych i mundurowych"