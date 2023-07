Dlatego nie dziwię się ludziom używającym gotówki. Dla mnie to było niezrozumiale i mało praktyczne, wypłacać większość wypłaty i trzymać w gotówce w domu. Jednak jak się czyta o blokadach kont i braku dostępu do środków to powoli doszedłem do wniosku, że bank wie wszystko o moich przychodach, wydatkach, częstotliwości zakupów w danych miejscach. Po prostu ogromna baza danych za cenę wygody w płaceniu za zakupy. W przypadku że coś się nie Pokaż całość