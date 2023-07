A od którego momentu zaczyna się skąpe ubranie i kto to będzie interpretował? Powstanie specjalna komisja do skąpych ubrań, która będzie rozstrzygała czy widoczny pępek to już perwersja czy jeszcze do zaakceptowania? Czy po ulicach będzie chodziła policja obyczajowa? ( ʘ ‿ ʘ ) To będzie liczone w % zakrytego ciała czy będzie nakaz np. zasłaniania brzucha? A mam pytanie, czy kobiety będą mogły chodzić z odsłoniętymi włosami czy muszą zakupić hidżab?